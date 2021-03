Vie étudiante

Être étudiant, ce n’est pas seulement suivre une formation, c’est un état d’esprit ; et en la matière, la Bretagne offre aux étudiants de nombreux bons plans pour s’oxygéner (sorties, loisirs, concerts et festivals) mais aussi des solutions pratiques comme le covoiturage, des sites d’annonces pour trouver un job étudiant, vendre sa voiture, louer un appartement… de quoi se rendre la vie étudiante facile.

Pour être étudiant(e), déjà s'acquitter de la CVEC !

CVEC ? Contribution de Vie Étudiante et de Campus, une contribution dont vous devez impérativement et préalablement vous acquitter auprès du CROUS pour permettre ensuite de valider votre inscription dans tout établissement d'enseignement supérieur, dont ASKORIA.

› Pour tout savoir : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Prendre en mains sa vie étudiante, étapes par étapes

Que l’on suive une formation en France ou à l’étranger, que l’on soit un étudiant français ou étranger, chacun doit prendre en main l’organisation pratique de sa formation et de son quotidien. ASKORIA identifie un ensemble de sites généralistes ou spécialisés à même d’aider les stagiaires et les étudiants dans leurs démarches.

Les portails étudiants : une mine d’informations pour bien gérer ses études

www.etudiant.gouv.fr : suivez l’actualité de la vie étudiante, trouvez les formations qui vous intéressent, informez-vous sur le prêt étudiant, les bourses, les aides, le logement, l’accueil des étudiants handicapés. En ligne également : des informations sur l’orientation, les inscriptions, les stages, les jobs d’été, la mobilité…

www.cnous.fr : à la tête du réseau national des CROUS, le CNOUS a pour vocation de faciliter la vie des étudiants dans de nombreux domaines : restauration, logement, bourses, action sociale et culturelle, ouverture sur l’international…



Conduire ses démarches administratives

Se loger

Bretagne

Dispositif Visale (ex Clé - Caution Locative Etudiante Lokaviz)

Visale reprend l'application de l'aide caution locative étudiante du Crous. Cette garantie de cautionnement gratuite pour les jeunes de moins de 30 ans est une solution de substitution à un ''garant'' physique pour assurer les loyers impayés lors de la mise en place d'un contrat de location immobilière. Pour faire la demande, il faut se rendre sur la plateforme dédiée en ligne; vous y trouverez la liste des pièces à fournir ainsi que les conditions d'éligibilité. Une fois le dossier complété, il vous sera transmis un certificat Visale justifiant de la prise en charge d'Action Logement comme garant pour le futur logement. En aucun cas Visale ne remplace l'assurance que vous devez souscrire en ligne ou auprès de votre assureur pour votre logement. La garantie Visale sera alors effective pour une durée de 3 ans dès la signature du bail. Pour information, Visale est cumulable avec les aides au logement distribuées par la CAF. A noter, que dès la signature du bail, pensez à mettre en place les démarches liées à votre logement comme l'ouverture des compteurs de gaz et d'électricité afin d'éviter la coupure lors de votre premier jour dans le logement



Rennes

www.adil35.org : agence départementale d'information sur le logement

www.accueilalamaison.fr

www.lamaisonenville.fr

Résidences étudiante Artémisia, résidence étudiante dans le quartier Baud-Chardonnet, neuve et moderne, avec logements meublés et services, équipée d'un parking

https://www.residencesartemisia.com/residence/rennes-baud-chardonnet .

Saint-Brieuc

www.adil22.org

Morlaix

www.adil29.org

Lorient

www.adil56.org

www.logement-jeunes-lorient.fr : site logement des jeunes à Lorient, proposé par les associations Bureau information jeunesse et Agora

Sites nationaux

www.studylease.com : + de 45 000 logements privés dédiés aux étudiants

www.anil.org : agence nationale d'information sur le logement

www.adele.org : logement étudiant, résidence et cité universitaire

www.mon-logement-etudiant.fr : site d'annonces

www.estudines.com : résidences étudiantes

www.locetudes.com : site de petites annonces dédié à la recherche de logement. Proposé par le réseau immobilier Alliance-Habitat, ce service a pour but d'aider les étudiants, dans la recherche de locations de logements étudiants sur le territoire français.

www.immojeune.com : site dédié au logement étudiant. Offres de locations d'appartements étudiants, de logements en résidence étudiante et de colocation. Site gratuit pour les étudiants qui recherchent un logement et pour les propriétaires qui souhaitent déposer des offres de location.

www.residenceetudiante.fr : trouver un logement gratuitement parmi des centaines de résidences étudiantes.

Sites internationaux

www.housinganywhere.com:plateforme proposant plus de 500 destinations là l'international pour les étudiants.

Obtenir un financement

www.crous-rennes.fr

www.caf.fr : Caisse d'allocations familiales

www.bretagne.fr : site de la Région

S’assurer et se soigner

www.securite-sociale.fr : portail du service public de la Sécurité sociale

www.ameli.fr : site de l'Assurance maladie, informations sur la sécurité sociale étudiante dans la rubrique "droits et démarches"

www.lmde.com : Mutuelle des étudiants

www.smeba.fr : autre mutuelle étudiante en Bretagne (membre du Réseau national des mutuelles étudiantes de proximité)

